Сборная Беларуси проведёт товарищеский матч против футболистов Черногории

Это будет пятая встреча национальных дружин, в двух предыдущих поединках побеждали черногорцы, и две игры завершились вничью. Белорусы забили всего один мяч, пропустив четыре. К предстоящему противостоянию под руководством испанского тренера Карлоса Алоса Феррера готовились 24 игрока. Начало матча в 20 часов по белорусскому времени.

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Сбор проходит хорошо, мы еще совсем немного поработали с командой, было всего две тренировки. Но это нормально для национальных сборных, такая практика повсеместна. Нужно подстраиваться под международный календарь. По задачам? Нужно выигрывать независимо от обстоятельств, да я и не знаю тренеров, которые не хотели бы побеждать. В то же время матчи товарищеские, это хорошая возможность посмотреть на новичков. Но для командного микроклимата победы, конечно же, важны.