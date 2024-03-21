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Хоккей. «Брест» в домашнем матче переиграл «Витебск»

21 марта 2024 11:08
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В рамках 1/4 финала Кубка Президента «Брест» в шестом матче серии переиграл дома «Витебск» со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Брест» в домашнем матче переиграл «Витебск»-1

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Евгений Кунцевич и Виктор Бовбель, которые отличились в первом периоде. «Витебск» за 60 минут так и не сумел подобрать ключи к обороне соперника. Шатаут оформил Сергей Бронников. 2:0 – и хоккеисты получили шанс побороться за оставшуюся путевку в 1/2 финала. Седьмой матч в противостоянии дружин состоится 22 марта в Витебске.

# Хоккей Беларуси

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