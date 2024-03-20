В хоккейном клубе «Динамо-Минск» подвели итоги сезона 2023-2024

Новая философия положительно повлияла на результаты коллектива в сезоне 2023-24. «Зубры» смогли досрочно выйти в плей-офф и установили несколько рекордов. В частности, директор клуба Артем Каркоцкий отметил наивысшее достижение забитых шайб за 16 лет и посещение матчей.

Артем Каркоцкий, директор ХК «Динамо-Минск»: Мы показали, что мы можем играть наравне с любым соперником. Сделали самую крупную победу – 7:0 – над «Витязем». Ряд молодых игроков вышли на лидирующую роль в этом сезоне, что вылилось далее в хороший бой. Как по мне, то после крайней игры было видно, что болельщики, которых было очень много в этом сезоне, никто не уходил и поддерживали команды. За это бы хотелось сказать в очередной раз спасибо нашим болельщикам.

Главком Дмитрий Квартальнов считает, что молодые игроки вышли на новый уровень. И если сохранить костяк коллектива в следующем сезоне, то бело-голубые смогут значительно улучшить свои результаты. Главное – работать поступательно. Но об этом можно будет говорить, если наставник продлит соглашение с «зубрами». У Квартального рабочий контракт рассчитан на год с возможностью продления. Однако он еще не принял решения относительно своего будущего в команде.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Ребята начали потихонечку матереть, приняли ту работу. Было очень радостно видеть, что наши молодые ребята переворачивали игры с большими командами, выигрывали. Приносили команде золотые очки, которые нужны были для попадания в плей-офф. Это большая вещь. И как я говорил перед плей-офф, такая нижняя точка, самое тяжелое прошло. Если нам удержать команду, оставить ее костяк, то, чего не было в начале сезона, костяк все-таки должен быть, если это все удастся, команда будет прикрепляться новыми хоккеистами, точечным выбором, я думаю, она только будет расти.

Пока точно неизвестно, сколько хоккеистов продолжат выступать за минскую дружину в следующем сезоне. Вратарская позиция в исполнении Колосова очевидна. Игрок отправится за океан в «Филадельфию». В формировании состава на следующий год тренерский штаб планирует делать акцент на молодых и перспективных белорусах.