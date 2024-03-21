«Минчанка-2» одержала вторую победу на Молодёжной волейбольной лиге России

В подмосковном Одинцово продолжается седьмой этап регулярного чемпионата Молодежной волейбольной лиги России среди женских команд, в рамках которого «Минчанка-2» одержала вторую победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки были сильнее сверстниц из команды «Заречья-Одинцово». Ни в одном из сетов столичные волейболистки не дали хозяйкам добраться до отметки в 20 очков – в итоге победа со счетом 25:13, 25:17, 25:16.

Сегодня наши волейболистки проведут повторные поединки против «Динамо-Академии» из Москвы. Белоруски уже гарантировала себе попадание в финальный турнир Молодежной лиги России, который пройдет в два круга в конце апреля – начале мая.