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Сборная Беларуси проиграла Словакии в стартовом матче ЧМ по хоккею

21 мая 2021 21:40
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Праздник, который таковым не стал. При пустых трибунах и пустых улицах в Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси первый матч проводила со словаками. И потерпела поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси проиграла Словакии в стартовом матче ЧМ по хоккею-1

Провальным получился первый период. За 20 минут подопечные Михаила Захарова пропустили трижды. Причем ощутимое время наша дружина играла в меньшинстве, а в такой ситуации помышлять о голах не приходится. Во втором отрезке белорусы ситуацию выровняли и даже смогли поразить ворота. Правда, после длительного просмотра шайба не была засчитана. В заключительном отрезке словаки отличились еще раз. Белорусы ответили той же монетой. Открыл счет нашим результативным действиям Михаил Стефанович. А совсем скоро Егор Шарангович отквитал еще один гол. Воодушевленные таким поворотом событий, парни бросились спасать дуэль, но пропустили в пустые.

Таким образом, поражение – 2:5. Следующий оппонент – команда Швеции. Играем 23 мая.

Сборная Беларуси проиграла Словакии в стартовом матче ЧМ по хоккею-4

Два противостояния на мировом форуме были сыграны в дневной сессии. Она подарила дуэль с приставкой супер: россияне выцарапали победу у чехов. Наши соседи трижды вели в счете, однако оппонент каждый раз находил контрдоводы. Примечательно также, что чехи отвечали практически сразу. Временной отрезок между шайбами не превышал пяти минут. И так продолжалось вплоть до третьего периода. На восстановление равенства на табло номинальные гости затратили без малого 10 минут. Случилось это за три минуты до финальной сирены – 3:3. Казалось бы, овертайм. Но Григоренко на 59-й минуте все же принес победу команде России – 4:3.

Во втором поединке дневной сессии немцы камня на камне не оставили от итальянцев – 9:4.

 

# Чемпионат мира по хоккею # Егор Шарангович # Михаил Стефанович # Михаил Захаров # Михаил Григоренко # Фотофакт

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