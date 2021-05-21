Солигорский «Шахтёр» одержал 10-ю победу в ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» одержал 10-ю победу. Таков главный итог второго игрового дня 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Причем «горняки» оставили не у дел минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Битва претендентов на пьедестал получилась довольно интересной. В первом тайме острых моментов практически не было. Зато во втором отрезке хозяева медленно, но верно забрали ситуацию под контроль. Они чаще бывали в чужой штрафной и нагнетали атмосферу. Однако забитого мяча пришлось ждать очень долго.

Единственное взятие ворот случилось только на 81-й минуте. Это Дарбо от души вложился в удар. Динамовцы бросились отыгрываться, однако спастись не получилось. «Шахтер» берет три очка и со стопроцентным результатом остается недосягаемым лидером. Во второй дуэли вечера «Гомель» был сильнее «Славии» – 4:2.