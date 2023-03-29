Резервная команда баскетбольного клуба «Минск» продолжает проигрывать в студенческой лиге РЖД

Резервная команда баскетбольного клуба «Минск» продолжает проигрывать в «финале восьми» студенческой лиги РЖД. Во втором матче горожане оказались слабее российского коллектива ГУТИД. Хотя все шансы на успех были, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша молодежь провалила концовку, позволив сопернику победить практически с двукратным преимуществом. Счет по итогам противостояния – 66:57 в пользу баскетболистов Санкт-Петербурга. Теперь белорусы не поднимутся выше седьмого места в итоговом протоколе.