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Сборная Беларуси потерпела второе поражение в квалификации к Евро-2024

29 марта 2023 13:04
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Национальная футбольная сборная Беларуси потерпела второе поражение в квалификации к Евро-2024. На сей раз сильнее наших парней оказались румыны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси потерпела второе поражение в квалификации к Евро-2024-1

Хозяева поля здорово начали, дважды забив в течение двух минут. Ответили подопечные Георгия Кондратьева только под занавес противостояния. Отличился Владислав Морозов. Румыния сильнее – 2:1. А белорусы после двух матчей замыкают группу. Отборочный турнир возобновится летом.

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# Футбол # Георгий Кондратьев # Владислав Морозов # Фотофакт

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