Национальная футбольная сборная Беларуси потерпела второе поражение в квалификации к Евро-2024. На сей раз сильнее наших парней оказались румыны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева поля здорово начали, дважды забив в течение двух минут. Ответили подопечные Георгия Кондратьева только под занавес противостояния. Отличился Владислав Морозов. Румыния сильнее – 2:1. А белорусы после двух матчей замыкают группу. Отборочный турнир возобновится летом.