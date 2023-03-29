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Хоккей. «Металлург» в гостях обыграл солигорский «Шахтёр»

29 марта 2023 13:05
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Жлобинский «Металлург» победил солигорский «Шахтер» на его же территории во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» в гостях обыграл солигорский «Шахтёр»-1

Действующий обладатель золота, таким образом, сравнял счет в серии с победителем регулярки. Начало дуэли осталось за «горняками». Однако затем «Металлург» забросил три раза в ответ. Максимум, что удалось сделать «Шахтеру», это отквитать одну шайбу. Так и закончили – 3:2, в пользу «сталеваров». Теперь серия переезжает в Жлобин. А сегодня, 29 марта, второй полуфинал сыграют «Юность» и «Неман». Здесь впереди минчане – 1:0.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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