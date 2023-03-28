В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по волейболу среди юношей

Новости Беларуси. В Минске продолжается финальный этап Олимпийских дней молодежи по волейболу среди юношей 2006, 2007 годов рождения. В расписании второго соревновательного дня значились три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник, 28 марта, дружины завершали предварительную стадию финала. Завоевать виктории удалось команде Минска, а также парням из Витебской и Гомельской областей. Борьба за высокие позиции начнется в среду.

Отметим, данный старт – отличная возможность юным волейболистам показать себя и попасть в поле зрения клубов. Помимо этого, чемпионы олимпийских дней получат льготы для поступления в БГУФК.

Ольга Мороз, государственный тренер сборной Беларуси по волейболу:

Любые соревнования – это праздник. Неважно, в каком ты возрасте. У многих есть уникальная возможность и город посмотреть, и пообщаться с ребятами, потому что многие уже сдружились. Хорошие очень возможности пообщаться и поиграть друг против друга.

Владимир Нехин, игрок волейбольной команды Брестской области:

Впечатления отличные. Приехали сюда заряженные на победу. Играли с Минском, к сожалению, не получилось навязать им борьбу, так как некоторые игроки сейчас немного приболели. И мы их решили оставить на финальный этап. Попали в четверку лучших команд и будем бороться за медали. На каждую команду мы настраиваемся по отдельности сильно, стараемся, будем пытаться побеждать.