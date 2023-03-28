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Футбол. Результаты сборных Беларуси U-17 и U-21 на квалификации чемпионата Европы

28 марта 2023 19:59
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Юношеская и молодежная футбольные сборные Беларуси провели очередные поединки отборочных турниров чемпионатов Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Результаты сборных Беларуси U-17 и U-21 на квалификации чемпионата Европы-1

Молодежная команда Беларуси сыграла второй матч в квалификации. Поединок состоялся в Афинах. Напомним, что первый матч против сборной Андорры команда Сергея Ясинского сыграла вничью – 0:0. На этот раз вновь зафиксирована ничья, но уже результативная – 1:1. На 11-й минуте счет открыл Христос Дзолис. Восстановил равновесие на 53-й минуте со штрафного Максим Касараб.

Футбол. Результаты сборных Беларуси U-17 и U-21 на квалификации чемпионата Европы-4

Юношеская сборная Беларуси по футболу, чей возраст игроков не превышает 17 лет, провела заключительный матч в рамках квалификации чемпионата Европы. Команда Александра Юревича уступила сверстникам из Боснии и Герцеговины со счетом 1:2. Таким образом белорусская дружина завершила турнир на итоговом третьем месте в своей подгруппе и лишилась шансов на выход в финальную часть европейского первенства.

Футбол. Результаты сборных Беларуси U-17 и U-21 на квалификации чемпионата Европы-7

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