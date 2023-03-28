Футбол. Результаты сборных Беларуси U-17 и U-21 на квалификации чемпионата Европы

Молодежная команда Беларуси сыграла второй матч в квалификации. Поединок состоялся в Афинах. Напомним, что первый матч против сборной Андорры команда Сергея Ясинского сыграла вничью – 0:0. На этот раз вновь зафиксирована ничья, но уже результативная – 1:1. На 11-й минуте счет открыл Христос Дзолис. Восстановил равновесие на 53-й минуте со штрафного Максим Касараб.