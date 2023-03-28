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МОК назвал условия для допуска спортсменов из Беларуси

28 марта 2023 19:49
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Исполком Международного олимпийского комитета не против возвращения белорусов и россиян к международным стартам. Однако выдвинул ряд собственных специальных требований. И окончательное решение по допуску оставил на усмотрение международных федераций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МОК назвал условия для допуска спортсменов из Беларуси-1

Теперь МОК направит организациям официальные рекомендации. А сводятся они к следующему: россияне и белорусы могут соревноваться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Сборные команды к участию в турнирах не допускаются. Атлеты, которые активно поддерживают военные действия, состязаться не имеют права. Также запрет действует на тех, у кого есть действующие контракты с военными организациями или национальными службами безопасности. Все нейтральные спортсмены должны строго соответствовать действующим антидопинговым правилам. Также в МОК подчеркнули, что подавляющее большинство членов исполкома высказалось за возвращение белорусов и россиян. Организация рекомендует принять это решение, однако оно может быть отозвано международными федерациями.

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# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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