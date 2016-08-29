Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги

Новости Беларуси. Белорусские пляжники заняли итоговое пятое место в Суперфинале Евролиги, который завершился на Сицилии. Эту позицию они оспаривали с хозяевами песка – футболистами сборной Италии.

По ходу игры белорусы вели 2:0, но позволили соперникам восстановить паритет. К счастью, коренным образом «скуадра адзурра» ход игры не переломила, и вскоре наши земляки снова были впереди. К финальной сирене они обеспечили себе крайне уверенный задел – 5:2.

Чуть позже на песок вышли команды Испании и России, боровшиеся за третье место. Минимальную викторию праздновали наши восточные соседи – 8:7. А в решающем поединке сошлись Украина и Португалия. Обилием забитых мячей публику они не баловали, что легко объясняется статусом матча. «Жовто-блакитные» пропустили первыми, но в заключительном периоде поразили пиренейскую рамку дважды и сумели сдержать финишный натиск оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».