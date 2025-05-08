Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. В поединке 1/4 финала наши парни обыграли команду Ирана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уступая по ходу встречи (0:1), подопечные Николаса Альварадо сумела переломить ход встречи, забили четыре гола и повели в счете. Правда, соперники до последних минут оказывали сопротивление и отыграли два мяча. Но итоговая победа осталась за белорусами – 4:3. Дубль в активе Игоря Бриштеля, еще по разу отличились Егор Гордецкий и Анатолий Рябко.

Егор Гордецкий, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Эмоции просто зашкаливают. Они были с самого начала матча, чувствовалось это напряжение. Был хороший темп, хорошая динамика. Парни с первой до последней минуты красавцы, все отдались на 100 %. Я хочу поздравить всю нашу страну с этой победой.

В полуфинале белорусская сборная сыграет с победителем пары Италия – Сенегал.