Прямой эфир

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

08 мая 2025 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. В поединке 1/4 финала наши парни обыграли команду Ирана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира-1

Уступая по ходу встречи (0:1), подопечные Николаса Альварадо сумела переломить ход встречи, забили четыре гола и повели в счете. Правда, соперники до последних минут оказывали сопротивление и отыграли два мяча. Но итоговая победа осталась за белорусами – 4:3. Дубль в активе Игоря Бриштеля, еще по разу отличились Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. 

Егор Гордецкий, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Эмоции просто зашкаливают. Они были с самого начала матча, чувствовалось это напряжение. Был хороший темп, хорошая динамика. Парни с первой до последней минуты красавцы, все отдались на 100 %. Я хочу поздравить всю нашу страну с этой победой.

В полуфинале белорусская сборная сыграет с победителем пары Италия – Сенегал.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по хоккею завершит майский тур поединком с «Россией 25» на «Минск-Арене»
08 мая 2025 11:18

Сборная Беларуси по хоккею завершит майский тур поединком с «Россией 25» на «Минск-Арене»

«Энергия» сократила отставание в серии за третье место ЧБ по волейболу среди мужских команд
08 мая 2025 11:18

«Энергия» сократила отставание в серии за третье место ЧБ по волейболу среди мужских команд

Беларусь поборется с Ираном за выход в полуфинал ЧМ по пляжному футболу – смотрите трансляцию на СТВ
08 мая 2025 10:37

Беларусь поборется с Ираном за выход в полуфинал ЧМ по пляжному футболу – смотрите трансляцию на СТВ