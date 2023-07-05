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Белорусы выиграли медальный зачёт игр «Дети Приморья»

05 июля 2023 12:43
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Белорусские спортсмены выиграли медальный зачет игр «Дети Приморья», которые завершились во Владивостоке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выиграли медальный зачёт игр «Дети Приморья»-1

В заключительный день наша копилка пополнилась серебром и двумя бронзами. Отличились самбисты. Всего же в активе белорусов 37 наград. Причем 20 из них – высшей пробы. При этом нужно отметить, что состав нашей дружины насчитывал 32 человека. Обладателей второго места – хозяев – мы обошли на шесть золотых.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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