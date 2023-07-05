Белорусы выиграли медальный зачёт игр «Дети Приморья»

В заключительный день наша копилка пополнилась серебром и двумя бронзами. Отличились самбисты. Всего же в активе белорусов 37 наград. Причем 20 из них – высшей пробы. При этом нужно отметить, что состав нашей дружины насчитывал 32 человека. Обладателей второго места – хозяев – мы обошли на шесть золотых.