Белорусская делегация отправилась на летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представят 46 спортсменов, которые поборются за награды в семи дисциплинах: велоспорте на шоссе, веломотокроссе, дзюдо, пулевой стрельбе, настольном теннисе, тхэквондо и плавании. Соревнования пройдут с 21 по 26 июля.

В составе нашей сборной чемпионы и призеры Беларуси, есть и рекордсмены в своих возрастных категориях. Всего мультиспортивный форум соберет юных атлетов из 49 стран в возрасте от 14 до 18 лет.