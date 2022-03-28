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Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла Молдову в товарищеском матче

28 марта 2022 19:16
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Сборная Беларуси по пляжному футболу провела два товарищеских поединка и в обоих одержала победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла Молдову в товарищеском матче-1

Учебно-тренировочный сбор белорусской команды, который проходит в Турции, венчали два контрольных поединка со сборной Молдовы. В первом матче сборная Беларуси взяла верх со счетом – 4:1. Дублем отметился Егор Гордецкий. Во второй игре белорусы также нанесли поражение сопернику, но с более скромным счетом – 3:2.

# Футбол # Егор Гордецкий # Фотофакт

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