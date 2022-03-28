​Баскетбол. «Цмоки-Минск» уступили саратовскому «Автодору»

Провальной оказалась третья четверть, в ходе которой гости ушли в отрыв. Увы, но ликвидировать его не удалось, только немного сократить отставание.

В турнирной таблице белорусский клуб занимает 9-е место. А в плей-офф пройдут только 9 коллективов. Свой следующий матч в банковском турнире «Цмоки» проведут на выезде против «Пармы».