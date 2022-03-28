Прямой эфир

​Баскетбол. «Цмоки-Минск» уступили саратовскому «Автодору»

28 марта 2022 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неудачно провели матч Единой лиги ВТБ наши «драконы». «Цмоки» уступили саратовскому «Автодору» 64:72, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Баскетбол. «Цмоки-Минск» уступили саратовскому «Автодору»-1

Провальной оказалась третья четверть, в ходе которой гости ушли в отрыв. Увы, но ликвидировать его не удалось, только немного сократить отставание.

В турнирной таблице белорусский клуб занимает 9-е место. А в плей-офф пройдут только 9 коллективов. Свой следующий матч в банковском турнире «Цмоки» проведут на выезде против «Пармы».

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Металлург» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента
28 марта 2022 12:25

«Металлург» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

Буллит Егора Шаранговича принёс «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»
28 марта 2022 11:59

Буллит Егора Шаранговича принёс «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»

Виктория Азаренко досрочно завершила выступление на теннисном турнире в Майами
28 марта 2022 11:38

Виктория Азаренко досрочно завершила выступление на теннисном турнире в Майами