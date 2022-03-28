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«Горизонт» разгромил «Викторию». Результаты полуфиналов женского чемпионата Беларуси по баскетболу

28 марта 2022 12:51
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Новости Беларуси. В женском баскетбольном чемпионате страны не просто пара плей-офф. Клубы сражаются за выход в финал. На шаг ближе к заветной цели стал «Горизонт». Минчанки вновь камня на камне не оставили от обороны гродненской «Виктории», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горизонт» разгромил «Викторию». Результаты полуфиналов женского чемпионата Беларуси по баскетболу-1

Итоговый перевес составил колоссальные 64 очка. А общий счет – 113 на 49. Таким образом, подопечным Натальи Трофимовой до финала осталось сделать последний шаг. Судя по серии, он будет легким.

А вот во второй паре 1/2 ничего не ясно. Гродненская «Олимпия» вырвала победу у «Цмоков» – 57:45. Таким образом, в серии паритет 1:1. Следующие матчи пройдут 1 апреля.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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