Сборная Беларуси по мини-футболу уступила в отборочном матче ЧМ команде Литвы

Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Литвы в квалификационном матче чемпионата мира-2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 2:1 в пользу оппонентов. Это уже второе поражение наших парней в рамках отборочного турнира. Ранее они в упорной борьбе уступили Португалии. Напомним, прямую путевку на планетарный форум получат победители групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Остальным предстоят стыковые матчи.