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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила в отборочном матче ЧМ команде Литвы

02 марта 2023 20:23
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Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Литвы в квалификационном матче чемпионата мира-2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила в отборочном матче ЧМ команде Литвы-1

Итоговый счет – 2:1 в пользу оппонентов. Это уже второе поражение наших парней в рамках отборочного турнира. Ранее они в упорной борьбе уступили Португалии. Напомним, прямую путевку на планетарный форум получат победители групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Остальным предстоят стыковые матчи.

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# Мини-футбол # Фотофакт

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