Белорусские волейболистки обыграли «Протон» в матче Молодёжной лиги

Шестой тур Молодежной лиги России по волейболу стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За очки борются четыре дружины, включая сборную Беларуси. Возраст девушек не превышает 16 лет.

В первый соревновательный день подопечные Артема Горемыкина встречали «Протон» из Саратова. Отметим, что белоруски в промежуточном протоколе пока значатся на 9-й позиции, девушки из Саратова замыкают реестр. Поединок выдался весьма интересным. Хозяйки не сразу, но все-таки раскусили не самый крепкий орешек и дожали его грамотной игрой. В результате – 3:0 в пользу белорусок. Счет по партиям: 25:14, 25:15, 25:16. Несмотря на проигрыш, гости остались довольны.

Дмитрий Чуриков, главный тренер ВК «Протон» (г. Саратов):

Я не первый год в Минске, мне все нравится, здесь хорошо. Очень гостеприимный город. И организация, все хорошо. Я могу сказать, что из Молодежной лиги выходит процентов 10, это хорошо, в Суперлигу. У всех разный путь, кому как повезет.

Артем Горемыкин, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-16) по волейболу:

Все, что я сказал, пытались выполнять, где-то даже выполняли хорошо. От этого и результат. Отдохнули, не так много сил затратили, завтра будет намного тяжелее матч, поэтому хорошо, что 3:0 и довольно легко. Завтра Казань, сейчас на втором месте идут. Хорошая команда, посмотрел перед этим матч. Я думаю, будет хорошая игра.