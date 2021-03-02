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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила Казахстану в матче квалификации чемпионата Европы

02 марта 2021 20:02
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу неудачно провела выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни уступили команде Казахстана.

Поединок с лидером группы не задался сразу. В течение первого тайма дружина Александра Савинцева капитулировала трижды. Причем первое взятие ворот случилось на середине третьей минуты. Во втором отрезке азиаты продолжили доминировать и довели свое превосходство до неприличного. Только пропустив четырежды, белорусы сподобились отквитать один мяч, а в оставшееся время дружины огорчили друг друга еще по разу.

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила Казахстану в матче квалификации чемпионата Европы -1

Финальный счет – 5:2 в пользу Казахстана. В турнирной таблице наши парни занимают третье место. Напрямую на Евро выйдут победители групп, а также шесть из восьми дружин, занявших вторые позиции.

# Футбол Беларуси # Александр Савинцев # Фотофакт

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