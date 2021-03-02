Сборная Беларуси по мини-футболу уступила Казахстану в матче квалификации чемпионата Европы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу неудачно провела выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни уступили команде Казахстана.

Поединок с лидером группы не задался сразу. В течение первого тайма дружина Александра Савинцева капитулировала трижды. Причем первое взятие ворот случилось на середине третьей минуты. Во втором отрезке азиаты продолжили доминировать и довели свое превосходство до неприличного. Только пропустив четырежды, белорусы сподобились отквитать один мяч, а в оставшееся время дружины огорчили друг друга еще по разу.