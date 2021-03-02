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Итоги спринтерских гонок на юношеском чемпионате мира в Австрии. Как выступили белорусы?

02 марта 2021 19:49
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Новости Беларуси. На чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров, который продолжается в Австрии, в борьбу вступила старшая возрастная группа. На повестке дня были мужской и женский спринты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязаниях девушек (а они первыми вышли на лыжню) лучшей из белорусок оказалась Алина Пильчук. С двумя незакрытыми мишенями она оказалась на 14-й позиции итогового протокола. Наталья Карницкая с одним промахом – 26-я, Дарья Кудаева с двумя ошибками – 32-я. А лучшее время дня показала швейцарка Эми Базерга. 

Итоги спринтерских гонок на юношеском чемпионате мира в Австрии. Как выступили белорусы?-1

В состязаниях юниоров дела обстояли лучше. Иван Тулатин вошел в топ-10, финишировав 7-м. У Павла Белько 30-е место, Александр Кошин – 34-й. Не знал равных французский биатлонист Эмильен Клод.  

# Биатлон # Алина Пильчук # Наталья Карницкая # Дарья Кудаева # Эми Базерга # Иван Тулатин # Павел Белько # Александр Кошин # Эмильен Клод # Фотофакт

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