Итоги спринтерских гонок на юношеском чемпионате мира в Австрии. Как выступили белорусы?

Новости Беларуси. На чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров, который продолжается в Австрии, в борьбу вступила старшая возрастная группа. На повестке дня были мужской и женский спринты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязаниях девушек (а они первыми вышли на лыжню) лучшей из белорусок оказалась Алина Пильчук. С двумя незакрытыми мишенями она оказалась на 14-й позиции итогового протокола. Наталья Карницкая с одним промахом – 26-я, Дарья Кудаева с двумя ошибками – 32-я. А лучшее время дня показала швейцарка Эми Базерга.