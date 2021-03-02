Минское «Динамо» уступило питерскому СКА в первом матче плей-офф КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело первый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Зубры» на выезде мерились силами с питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело первый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Зубры» на выезде мерились силами с питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Учитывая матчи этого сезона, а также взаимоотношения в прошлом, фаворитами виделись «армейцы». Достаточно сказать, что регулярку они завершили на втором месте Запада. Белорусы стали седьмыми. Да и в очных свиданиях больше побед было в активе россиян.
Исход стартовой дуэли плей-офф – 4:2 в пользу СКА. Следующий раз оппоненты сразятся 4 марта. Домашние матчи «Динамо» проведет 6 и 8 марта. Борьба продолжится до четырех побед одного из соперников.