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Минское «Динамо» уступило питерскому СКА в первом матче плей-офф КХЛ

02 марта 2021 20:00
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело первый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Зубры» на выезде мерились силами с питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило питерскому СКА в первом матче плей-офф КХЛ-1

Учитывая матчи этого сезона, а также взаимоотношения в прошлом, фаворитами виделись «армейцы». Достаточно сказать, что регулярку они завершили на втором месте Запада. Белорусы стали седьмыми. Да и в очных свиданиях больше побед было в активе россиян.

Минское «Динамо» уступило питерскому СКА в первом матче плей-офф КХЛ-4

Исход стартовой дуэли плей-офф – 4:2 в пользу СКА. Следующий раз оппоненты сразятся 4 марта. Домашние матчи «Динамо» проведет 6 и 8 марта. Борьба продолжится до четырех побед одного из соперников.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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