Минское «Динамо» уступило питерскому СКА в первом матче плей-офф КХЛ

Учитывая матчи этого сезона, а также взаимоотношения в прошлом, фаворитами виделись «армейцы». Достаточно сказать, что регулярку они завершили на втором месте Запада. Белорусы стали седьмыми. Да и в очных свиданиях больше побед было в активе россиян.