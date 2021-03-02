«На 27-й минуте случился переломный момент». Что происходит на стадионе во время матча «Шахтёра» и БАТЭ

Новости Беларуси. «Шахтер» или БАТЭ? На стадионе клуба «Минск» чемпион страны и обладатель Кубка оспаривают первый в сезоне футбольный трофей – национальный Суперкубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины начали выяснять отношения в 19:00. Подробности того, что происходит на поле, узнавала Ирина Петыш.

Ирина Петыш, корреспондент:

Мы этим пусть и весенним, но все-таки прохладным вечером работаем на футбольном стадионе. Повод, конечно, весомый – матч за Суперкубок.

Первый тайм оказался безголевым, однако рассказать есть о чем. Первые 20 минут встречи БАТЭ давил на ворота «горняков». Но на 27-й минуте случился переломный момент, когда был травмирован игрок «Шахтера» Юлиус Секе. Правда, усилия ни одной из команд к голу не привели.