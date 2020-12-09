Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии наши парни разнесли сборную Израиля – 3:0. В рядах победителей забивали Юрий Рабыко, Максим Евдокимов и Владислав Селюк. Также стоит отметить, что наш страж ворот взял пенальти.

Свой следующий матч белорусы проведут 2 февраля 2021 года в гостях у венгров. В финальный этап континентального первенства напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.