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Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы

09 декабря 2020 12:19
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы-1

В дебютном противостоянии наши парни разнесли сборную Израиля – 3:0. В рядах победителей забивали Юрий Рабыко, Максим Евдокимов и Владислав Селюк. Также стоит отметить, что наш страж ворот взял пенальти.  

Свой следующий матч белорусы проведут 2 февраля 2021 года в гостях у венгров. В финальный этап континентального первенства напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.  

# Футбол Беларуси # Владислав Селюк # Фотофакт

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