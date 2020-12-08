Главный тренер баскетбольной команды ГрГУ о матче с БГУФК: не думали, что так сложно

Новости Беларуси. В Минске стартовал «Финал четырех» студенческой баскетбольной лиги среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающей стадии принимают участие представительницы Гродненского университета, а также три минских коллектива: БНТУ, БГПУ и БГУФК.

В первый день были сыграны полуфиналы. И если встреча «учителей» и «политеха» оказалась проходной (85:69 – победа БГПУ), то матч между гродненчанками и университетом физкультуры выдался сумасшедшим по накалу. Команда из города над Неманом вышла на паркет буквально с колес, автобус со спортсменками приехал в Минск незадолго до стартового свистка.

Ожидалось, что «студентки» не окажут должного сопротивления, однако на практике оказалось иначе. К большому перерыву гродненчанки вели с разницей всего в одно очко. А во второй половине и вовсе не смогли удержать шаткое преимущество и позволили минчанкам перевести игру в дополнительное время. Добавленных пяти минут хватило для выявления победителя. 70:67 – команда из Гродно все-таки сильнее. Однако радость от выхода в финал омрачила неприятная новость. Травму ноги получила одна из ключевых игроков Ульяна Скиба.