МОК уменьшил квоты для представителей академической гребли на Олимпиаде-2024

Всего на главном старте четырехлетия выступят 504 атлета, а не 526, как это было ранее. Вместе с тем сама соревновательная программа изменений не претерпела. В Париже будет разыграно 14 комплектов наград. В гонках стандартных мужских и женских одиночек, двоек и четверок парных и распашных, а также восьмерок с рулевыми на кону будет 12 из них. Еще два комплекта наград найдут своих обладателей в состязаниях мужских и женских двоек парных легкого веса.