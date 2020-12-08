Прямой эфир

МОК уменьшил квоты для представителей академической гребли на Олимпиаде-2024

08 декабря 2020 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Исполком Международного олимпийского комитета уменьшил квоту для представителей академической гребли на Олимпийских играх 2024 года, которые должны пройти в Париже. Представители этого вида спорта не досчитаются 24 лицензий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МОК уменьшил квоты для представителей академической гребли на Олимпиаде-2024-1

Всего на главном старте четырехлетия выступят 504 атлета, а не 526, как это было ранее. Вместе с тем сама соревновательная программа изменений не претерпела. В Париже будет разыграно 14 комплектов наград. В гонках стандартных мужских и женских одиночек, двоек и четверок парных и распашных, а также восьмерок с рулевыми на кону будет 12 из них. Еще два комплекта наград найдут своих обладателей в состязаниях мужских и женских двоек парных легкого веса.

МОК уменьшил квоты для представителей академической гребли на Олимпиаде-2024-4

Кроме того, отложено рассмотрение возможного включения в программу Олимпийских игр прибрежной гребли.

Белорусская сборная по академической гребле за годы выступлений отдельной командой с 1996 года завоевала семь олимпийских медалей, а Екатерина Карстен стала первой олимпийской чемпионкой в истории суверенной Беларуси.

# Олимпиада 2024 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер баскетбольной команды ГрГУ о матче с БГУФК: не думали, что так сложно
08 декабря 2020 21:08

Главный тренер баскетбольной команды ГрГУ о матче с БГУФК: не думали, что так сложно

Биатлон. Алимбекова и Смольский выступят за Беларусь в Рождественской гонке
08 декабря 2020 14:07

Биатлон. Алимбекова и Смольский выступят за Беларусь в Рождественской гонке

«Будет тренер-белорус». Владимир Базанов о судьбе тренерского штаба сборной Беларуси по футболу
08 декабря 2020 13:44

«Будет тренер-белорус». Владимир Базанов о судьбе тренерского штаба сборной Беларуси по футболу