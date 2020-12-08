Игорь Папруга об игре с «Гомелем»: мы, наверное, чуть были быстрее и удачливее, поэтому доволен результатом

Новости Беларуси. Одним матчем завершился очередной игровой день чемпионата Беларуси по гандболу. СКА на родном паркете принимал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Одним матчем завершился очередной игровой день чемпионата Беларуси по гандболу. СКА на родном паркете принимал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команды в турнирной таблице соседствуют, причем гости неожиданно располагаются выше. Преимущество команды Мочалова составляло 2 балла при игре в запасе. Однако ситуация в рейтинге не имела ничего общего с происходящим на площадке. Уже на третьей минуте тренер гостей взял тайм-аут. Однако атакующие порывы минчан сбить не удалось. По истечении 30 минут преимущество «армейцев» было 9 мячей. Не изменилась ситуация и во второй половине встречи. Итоговые цифры на табло – 40:28 в пользу СКА.
Из игроков отметим Николая Алехина и Владислава Кривенко, забросивших половину мячей в составе минчан. На счету каждого из них по 10 голов.
Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Игра получилась. Мы, наверное, чуть были быстрее и удачливее с «Гомелем», поэтому доволен результатом игры. «Гомель» идет неожиданно выше, потому что мы подарили очки еще и «Машеке», и «Гродно» и неудачно сыграли в Гомеле. Но в этом спорт заключается. Готовились к этой игре, понимали ответственность, что нельзя проигрывать. Рад, что получилась игра и в защите, и в нападении.
Следующий матч команда Игоря Папруги проведет на выезде против лидера чемпионата «Мешков Бреста». Встреча запланирована на воскресенье, 13 декабря. Днем раньше «Гомель» в гостях сыграет против гродненского «Кронона».