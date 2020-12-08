Игорь Папруга об игре с «Гомелем»: мы, наверное, чуть были быстрее и удачливее, поэтому доволен результатом

Команды в турнирной таблице соседствуют, причем гости неожиданно располагаются выше. Преимущество команды Мочалова составляло 2 балла при игре в запасе. Однако ситуация в рейтинге не имела ничего общего с происходящим на площадке. Уже на третьей минуте тренер гостей взял тайм-аут. Однако атакующие порывы минчан сбить не удалось. По истечении 30 минут преимущество «армейцев» было 9 мячей. Не изменилась ситуация и во второй половине встречи. Итоговые цифры на табло – 40:28 в пользу СКА.

Из игроков отметим Николая Алехина и Владислава Кривенко, забросивших половину мячей в составе минчан. На счету каждого из них по 10 голов.