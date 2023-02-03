Сборные Беларуси по волейболу продолжают выступать в молодёжной лиге России

Новости Беларуси. Сборные Беларуси по волейболу продолжают выступать в Молодежной лиге России. В Челябинске свой четвертый и заключительный поединок пятого тура провели девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсменки встречались с клубом «Динамо-Метар». Сломить сопротивление сильных оппоненток не получилось. И если в первых двух партиях белоруски еще пытались навязать свою борьбу и смотрелись довольно уверенно, то третий отрезок прошел под полным контролем россиянок. Как итог, белоруски уступили в трех сетах – 20:25, 20:25, 14:25.