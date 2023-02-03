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Сборные Беларуси по волейболу продолжают выступать в молодёжной лиге России

03 февраля 2023 14:29
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Новости Беларуси. Сборные Беларуси по волейболу продолжают выступать в Молодежной лиге России. В Челябинске свой четвертый и заключительный поединок пятого тура провели девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Беларуси по волейболу продолжают выступать в молодёжной лиге России-1

Наши спортсменки встречались с клубом «Динамо-Метар». Сломить сопротивление сильных оппоненток не получилось. И если в первых двух партиях белоруски еще пытались навязать свою борьбу и смотрелись довольно уверенно, то третий отрезок прошел под полным контролем россиянок. Как итог, белоруски уступили в трех сетах – 20:25, 20:25, 14:25.

Сборные Беларуси по волейболу продолжают выступать в молодёжной лиге России-4

Свой поединок провела и мужская молодежка. Парни встречались с дружиной «Беркуты Урала» из Уфы. Белорусы уверенно смотрелись на паркете и владели преимуществом, что и отразилось на конечном результате – 25:22; 25:19; 25:23. В субботу, 4 февраля, наши волейболисты проведут ответный матч с «Факелом».

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# Волейбол # Фотофакт

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