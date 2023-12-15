Сборная Беларуси по хоккею заняла 3-е место в турнире 3х3 на КПК-2023

Сборная Беларуси по хоккею заняла 3-е место на турнире 3х3, который прошел в рамках Кубка Первого канала. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею заняла 3-е место на турнире 3х3, который прошел в рамках Кубка Первого канала. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Формат старта предусматривал два полуфинальных матча, в одном из которых наша команда встречалась с дружиной «Звезды и ВХЛ». Белорусы проиграли сопернику в серии послематчевых буллитов – 3:4. И в поединке за 3-ю позицию сражались со сборной Казахстана. Стартовый период наши хоккеисты провалили, пропустив три шайбы, но проявили характер, сравняли счет и затем одолели оппонента в буллитной серии. Решающий бросок исполнил Павел Денисов. Победителем турнира 3х3 стала команда «Россия 25», которая в финале нанесла поражение дружине «Звезды и ВХЛ» со счетом 4:2.
Константин Кольцов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Немножко не хватило реализации, в первом матче и во втором создали достаточно голевых моментов. В первом матче неудачно сыграли. Рад, что ребята во втором матче за третье место, проигрывая 1:3, сравняли за минуту, боролись до конца. И во второй серии здорово у нас вратарь сыграл. Вторая шайба была очень важная. Видно было, что ребята завелись. Не опускали рук, не согласились с этим счетом. Характер в первую очередь.
Следующим соперником сборной Беларуси на Кубке Первого канала станет команда «Россия 25». Игра состоится завтра, 16 декабря. Начало матча в 15 часов.