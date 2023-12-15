Станислав Суворов назначен главным тренером ФК «Шахтёр»

Контракт со специалистом подписан на два года с возможностью продления еще на год. Свой тренерский путь новый рулевой «Шахтера» начал в структуре клуба на позиции детского тренера. Со временем он возглавил отделение молодежного футбола. В 2021 году Станислав Суворов стал главным тренером дублирующего состава, с которым завоевал бронзовые медали первенства. А в прошлом году вместе с петриковским «Шахтером» занял третье место в первой лиге.