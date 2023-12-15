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Станислав Суворов назначен главным тренером ФК «Шахтёр»

15 декабря 2023 18:24
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Новым главным тренером футбольного клуба солигорский «Шахтер» стал Станислав Суворов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Станислав Суворов назначен главным тренером ФК «Шахтёр»-1

Контракт со специалистом подписан на два года с возможностью продления еще на год. Свой тренерский путь новый рулевой «Шахтера» начал в структуре клуба на позиции детского тренера. Со временем он возглавил отделение молодежного футбола. В 2021 году Станислав Суворов стал главным тренером дублирующего состава, с которым завоевал бронзовые медали первенства. А в прошлом году вместе с петриковским «Шахтером» занял третье место в первой лиге.

# Футбол Беларуси # Станислав Суворов

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