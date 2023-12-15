Минск принимает открытый новогодний турнир по волейболу

Новости Беларуси. В Минске проходит открытый новогодний турнир по волейболу. За главный трофей ведут борьбу восемь команд из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда, участницы 2009 года рождения и моложе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды разбиты на две подгруппы, игры проходят по круговой системе, а затем состоятся стыковые поединки. Данный старт для юных волейболисток – это в первую очередь международный игровой опыт, а также новые знакомства и связи. Наш столичный клуб «Минск» заявил на старт сразу три коллектива, встречи проходят достаточно остро и напряженно. Спрогнозировать, кто станет победителем, невозможно.

Полина Юдинцева, тренер ВК «Минск- 3»: Номер команды без разницы какой. Турнир международный. У нас появляются новые знакомства, новые возможности. Девочки видят другие страны, смотрят, как играют в России. Набираемся опыта мы у них, они у нас. Есть чему учиться всегда, с каждой игрой дети становятся все сильнее и сильнее.

Светлана Пупынина, тренер ВК «Санкт-Петербург»:

Мы в Минске впервые, нам все очень понравилось. После пандемии первый выезд международный у нас. Турнир очень важен, потому что Россия у 9-го года идет в этом году. И в преддверии российского полуфинала этот турнир очень вовремя. Хороший уровень, команды классные. Минск сильный, Москва сильная, мы тоже ничего.

В первый день уикенда состоятся финалы. Пожелаем всем участницам хороших игр, и пусть победит сильнейший.