Волейболисты «Строителя» уступили «Кузбассу» в российской Суперлиге

Волейбольный «Строитель» в очередной раз уступил в российской Суперлиге. Сильнее минчан оказались игроки «Кузбасса» из Кемерова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговые цифры: 25:16, 25:18, 25:23 в пользу соперников. Два сета полностью остались за россиянами. А вот в третьем отрезке встречи столичные спортсмены сумели навязать борьбу и большую часть лидировали. Однако размочить счет по сетам так и не получилось. Оппоненты все-таки переломили ход партии и оформили сухую победу.