Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элиту. Рассказываем, как это стало возможным

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элитный дивизион чемпионата мира. Пропуск в компанию сильнейших держав парни Андрея Сидоренко завоевали досрочно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Судьба нашей сборной зависела от двух поединков. Во-первых, нужно было надеяться, что литовцы отберут хотя бы бал у Южной Кореи. Но наши соседи перевыполнили план: Литва сенсационно обыграла азиатскую сборную 2:1 и праздновала первую победу на турнире.

Таким образом, в матче против Казахстана нашим хоккеистам достаточно было не проиграть в основное время.

И подопечные Андрея Сидоренко с этой задачей справились, хотя все было не так просто. Уже в первом периоде в белорусские ворота влетело две шайбы. Отличились Михайлис и Жайлаулов. Но наши смогли вернуться в игру после голов Демкова, а затем Феоктистова. Основное время завершилась 2:2. В овертайме победу все-таки вырвал Казахстан – 3:2. Текстовый онлайн встречи читайте здесь.