Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии – Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. На 3 мая запланирована большая торжественная церемония, где находится «Арка Мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь презентуют символ акции – оливковое дерево, а также зажгут первый факел эстафеты огня II Европейских игр. Репортаж корреспондента Екатерины Жиляниной из Рима.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Пламя мира – огонь Европейских игр – зажигают в Риме. Дело в том, что именно в итальянской столице находится офис Европейских олимпийских комитетов. Место для церемонии тоже выбрано не случайно. Это исторический комплекс с символичным названием Ara Pacis, что означает «Алтарь Мира».

Пламя мира там зажгут 3 мая. Тем временем в Рим уже прибыла колонна байкеров – караван эстафеты огня. Он был в пути несколько дней. Из Минска выехал 27 апреля. И чтобы добраться до места проведения церемонии, преодолел 7700 километров. В обратный колонна отправятся уже с Пламенем мира. Байкеры вновь пересекут несколько европейских стран, побывает огонь даже на вершине Монблан. Всего же за 50 дней – именно столько остается до старта Игр – порядка четырех сотен факелоносцев примут участие в эстафете. К церемонии открытия Пламя мира доставят в Минск.

В Рим для участия в церемонии прибыла уже наша официальная делегация. Министр спорта, представители дирекции Игр. В одном из римских отелей провели пресс-конференцию.

Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Пытались найти альтернативу традиционной церемонии, которая проходит в Афинах. То есть она тоже должна быть торжественной и, самое главное, иметь очень четкий символический смысл. Здесь найден очень хороший вариант. Мы стартуем с этой миссией мира из Рима и проедем через семь европейских стран. 3 мая на церемонии зажжения огня ждем также наших прославленных спортсменов – олимпийских чемпионов. Обещали быть Елена Белова, Дарья Домрачева, Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров. Наш знаменитый прыгун на батуте – один из участников Европейских игр в Минске.