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Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

02 мая 2019 19:10
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Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии – Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. На 3 мая запланирована большая торжественная церемония, где находится «Арка Мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь презентуют символ акции – оливковое дерево, а также зажгут первый факел эстафеты огня II Европейских игр.

Репортаж корреспондента Екатерины Жиляниной из Рима.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии-1

Екатерина Жилянина, СТВ:
Пламя мира – огонь Европейских игр – зажигают в Риме. Дело в том, что именно в итальянской столице находится офис Европейских олимпийских комитетов.

Место для церемонии тоже выбрано не случайно. Это исторический комплекс с символичным названием Ara Pacis, что означает «Алтарь Мира».

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии-4

Пламя мира там зажгут 3 мая. Тем временем в Рим уже прибыла колонна байкеров – караван эстафеты огня. Он был в пути несколько дней. Из Минска выехал 27 апреля. И чтобы добраться до места проведения церемонии, преодолел 7700 километров.

В обратный колонна отправятся уже с Пламенем мира. Байкеры вновь пересекут несколько европейских стран, побывает огонь даже на вершине Монблан. Всего же за 50 дней – именно столько остается до старта Игр – порядка четырех сотен факелоносцев примут участие в эстафете. К церемонии открытия Пламя мира доставят в Минск.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии-7

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии-9

В Рим для участия в церемонии прибыла уже наша официальная делегация. Министр спорта, представители дирекции Игр. В одном из римских отелей провели пресс-конференцию.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии-12

Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Пытались найти альтернативу традиционной церемонии, которая проходит в Афинах. То есть она тоже должна быть торжественной и, самое главное, иметь очень четкий символический смысл. Здесь найден очень хороший вариант. Мы стартуем с этой миссией мира из Рима и проедем через семь европейских стран.

3 мая на церемонии зажжения огня ждем также наших прославленных спортсменов – олимпийских чемпионов. Обещали быть Елена Белова, Дарья Домрачева, Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров. Наш знаменитый прыгун на батуте – один из участников Европейских игр в Минске.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии-15

Добавим еще, что 3 мая презентуют оливковое дерево, изготовленное специально для Европейского олимпийского комитета. Стоит ли напоминать, что олива – символ мира.

Екатерина Жилянина:
Суть идеи этого символа в том, что дерево – с одной стороны – простирает корни в глубины времен, а с другой – тянет ветви вверх, приветствуя таким образом участников Европейских игр.

# Европейские игры # Георгий Катулин # Екатерина Жилянина # Фотофакт

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