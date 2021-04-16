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Женская сборная Беларуси по гандболу уступила Черногории в плей-офф отбора на ЧМ-2021

16 апреля 2021 20:01
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу провела первый матч плей-офф квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши девушки на выезде уступили команде Черногории.

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила Черногории в плей-офф отбора на ЧМ-2021-1

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, все 30 минут команды шли мяч в мяч, и на перерыв хозяйки паркета уходили с перевесом всего в один гол. Однако второй тайм белоруски провели куда хуже, и минимальное отставание превратилось в куда более ощутимое. Результат поединка – 29:23 в пользу сборной Черногории.

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила Черногории в плей-офф отбора на ЧМ-2021-4

Чтобы выйти на декабрьский планетарный форум, нужно оказаться сильнее по сумме двух матчей. Ответная игра состоится 20 апреля в Минске на площадке «Чижовка-Арены».

# Гандбол # Фотофакт

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