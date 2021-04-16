«Все настроены по-боевому». СКА готовится к матчу с ГК «Мешков Брест»

Новости Беларуси. Третья в сезоне битва лидеров белорусского гандбола. В воскресенье, 18 апреля, нас ожидает знаковое противостояние: СКА – «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок должен был состояться еще 24 марта, но был перенесен из-за карантина армейцев.

Вообще, минский клуб в этом сезоне лихорадит. И связано это в первую очередь со значительным обновлением и омоложением состава. Теперь средний возраст команды – 20 лет. Так что армейцы проводят нынешний чемпионат не под лозунгом «побеждай», а под девизом «растем и крепчаем». Тем не менее молодость – это всегда взрывные действия и непредсказуемость, которые могут сразить куда более сильного оппонента. А потому возможная победа над четвертьфиналистом Лиги чемпионов не кажется такой уж сверхфантастикой.

Дмитрий Камышик, капитан ГК «СКА-Минск»:

Это наша игра: нам нечего терять, им нечего терять. Тренируемся, готовимся к игре. Настроение в команде хорошее, немного подустали уже в конце сезона, но все настроены по-боевому.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

За несколько туров решили свою задачу минимум, а сейчас действительно игра с такой командой, плюс они в этом году здорово играют в Лиге чемпионов, мы только радуемся за них. И примерить, посмотреть, как у нас получится, будет интересно. С нападением у нас вроде бы было неплохо в последней игре, а вот с защитой пока беда, поэтому хотелось бы сосредоточиться на защите и добавить в этом аспекте немножко.