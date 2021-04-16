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«Цмоки-Минск» досрочно заняли последнее место в Единой лиге ВТБ

16 апреля 2021 19:46
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» провели предпоследний домашний матч сезона Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 апреля «драконы» принимали красноярский «Енисей».

«Цмоки-Минск» досрочно заняли последнее место в Единой лиге ВТБ-1

За весь сезон в турнире «Цмоки» победили всего дважды за 21 игру. Одна из викторий была одержана в октябре как раз над сегодняшним соперником. Однако повторить успех в этот вечер не удалось. Оправдывать статус аутсайдера «драконы» начали не откладывая, проиграв первую четверть с ужасающей разницей в -21.

«Цмоки-Минск» досрочно заняли последнее место в Единой лиге ВТБ-4

Весь последующий поединок минчане смотрелись лучше оппонента, но спастись было уже невозможно. В итоге очередная неудача 74:81, и «Цмоки» досрочно занимают последнее место в турнире.

# Баскетбол # Фотофакт

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