«Цмоки-Минск» досрочно заняли последнее место в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» провели предпоследний домашний матч сезона Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 апреля «драконы» принимали красноярский «Енисей».
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» провели предпоследний домашний матч сезона Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 апреля «драконы» принимали красноярский «Енисей».
За весь сезон в турнире «Цмоки» победили всего дважды за 21 игру. Одна из викторий была одержана в октябре как раз над сегодняшним соперником. Однако повторить успех в этот вечер не удалось. Оправдывать статус аутсайдера «драконы» начали не откладывая, проиграв первую четверть с ужасающей разницей в -21.
Весь последующий поединок минчане смотрелись лучше оппонента, но спастись было уже невозможно. В итоге очередная неудача 74:81, и «Цмоки» досрочно занимают последнее место в турнире.