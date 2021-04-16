«Цмоки-Минск» досрочно заняли последнее место в Единой лиге ВТБ

За весь сезон в турнире «Цмоки» победили всего дважды за 21 игру. Одна из викторий была одержана в октябре как раз над сегодняшним соперником. Однако повторить успех в этот вечер не удалось. Оправдывать статус аутсайдера «драконы» начали не откладывая, проиграв первую четверть с ужасающей разницей в -21.