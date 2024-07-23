Сборная Беларуси по хоккею U17 стала бронзовым призёром Кубка Сириуса

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из парней до 17 лет, – бронзовый призер Кубка Сириуса. В решающем матче наши юноши нанесли в овертайме поражение команде Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт в середине первого периода. Во втором отрезке команды по разу огорчили друг друга. А на старте третьего хозяева площадки сравняли цифры на табло. Больше голов не было. А в овертайме Роман Ламан ставит точку. Таким образом, впервые со времени участия в данном турнире белорусы взошли на подиум.