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Сборная Беларуси по хоккею U17 стала бронзовым призёром Кубка Сириуса

23 июля 2024 14:25
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Сборная Беларуси по хоккею, составленная из парней до 17 лет, – бронзовый призер Кубка Сириуса. В решающем матче наши юноши нанесли в овертайме поражение команде Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею U17 стала бронзовым призёром Кубка Сириуса-1

Счет был открыт в середине первого периода. Во втором отрезке команды по разу огорчили друг друга. А на старте третьего хозяева площадки сравняли цифры на табло. Больше голов не было. А в овертайме Роман Ламан ставит точку. Таким образом, впервые со времени участия в данном турнире белорусы взошли на подиум.

# Хоккей

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