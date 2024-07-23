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Аким Гнедчик выиграл Кубок Дружбы по современному пятиборью

23 июля 2024 14:09
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Аким Гнедчик выиграл Кубок Дружбы по современному пятиборью. Турнир среди юношей 17-18 лет проходит в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аким Гнедчик выиграл Кубок Дружбы по современному пятиборью-1

Всего в заявочных протоколах были фамилии 28 спортсменов. Лучшим оказался белорус. Нужно отметить, что программа старта была сокращена – без конкура. На последний вид (бег со стрельбой) наш соотечественник выходил третьим. Но отставание было чисто символическим. Уже на первых метрах земляк его ликвидировал. А чуть позже, после дебютной стрельбы, оторвался от претендентов. В итоге весь маршрут Гнедчик прошел в одиночестве и финишировал с запасом. Завтра, 24 июля, в борьбу вступят девушки.

# Спортивные соревнования

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