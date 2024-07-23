Хоккей на траве. В Минске стартовал Кубок Дружбы

Кубок Дружбы проходит не только в Москве. В Минске в рамках аналогичного старта сильнейших выявляют представители хоккея на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях участвуют мужская и женская национальные и молодежные сборные Беларуси и России. Для того чтобы максимально насытить игровую программу, каждая из дружин сыграет с каждой. Решающие матчи, где встретятся главные команды, запланированы на воскресенье, 28 июля.

Вячеслав Клачков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея на траве:

Каждый хочет победить. Это первая задача, но и само участие в турнире. Для тренерского состава посмотреть молодежь, игроков сборной, в каких кондициях они на данный момент находятся. Потому что буквально через месяц будет проходить в Казани Кубок Наций, куда эти же команды поедут. Тоже там серьезное мероприятие, соревнования.

Игорь Литовченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по хоккею на траве:

Естественно, мы смотрим за игроками, как они себя ведут, как они себя проявляют. У них есть стимул здесь проявить себя, доказать, что они уже могут подходить и в основную команду. Для нас на сегодня стоит одна задача – это научиться играть с этим сильным соперником, научиться не просто играть, научиться их побеждать, чтобы в дальнейшем, когда железный занавес откроется, мы были конкурентно способны.