Белорусы участвуют в международных студенческих летних играх «Молодость Приморья»

Юные спортсмены Беларуси участвуют в международных молодежных студенческих летних играх, которые стартовали во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юные спортсмены Беларуси участвуют в международных молодежных студенческих летних играх, которые стартовали во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках состязаний разыграют 383 медали в 12 видах спорта. Первые награды уже вручены на церемонии открытия игр. Приглашение принять участие в них наша страна получила во время недавнего визита в Минск главы приморья. По задумке организаторов турнира, он должен стать символом дружбы, мира и единства между молодежью. Вместе с белорусами за победу соревнуются спортсмены из России, Индии, Китая, Узбекистана и КНДР. Каждую сборную ярко и красочно презентовали на сцене Дальневосточного федерального университета.
В нашу сборную вошли представители семи вузов Беларуси. Нынешние студенческие игры стали уже четвертым крупным международным проектом на территории Приморского края. Все они вошли в число главных спортивных событий России. Талисманом нынешних стартов стал леопард Аякс.