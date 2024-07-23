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Белорусы участвуют в международных студенческих летних играх «Молодость Приморья»

23 июля 2024 12:01
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Юные спортсмены Беларуси участвуют в международных молодежных студенческих летних играх, которые стартовали во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы участвуют в международных студенческих летних играх «Молодость Приморья»-1

В рамках состязаний разыграют 383 медали в 12 видах спорта. Первые награды уже вручены на церемонии открытия игр. Приглашение принять участие в них наша страна получила во время недавнего визита в Минск главы приморья. По задумке организаторов турнира, он должен стать символом дружбы, мира и единства между молодежью. Вместе с белорусами за победу соревнуются спортсмены из России, Индии, Китая, Узбекистана и КНДР. Каждую сборную ярко и красочно презентовали на сцене Дальневосточного федерального университета.

Белорусы участвуют в международных студенческих летних играх «Молодость Приморья»-4

В нашу сборную вошли представители семи вузов Беларуси. Нынешние студенческие игры стали уже четвертым крупным международным проектом на территории Приморского края. Все они вошли в число главных спортивных событий России. Талисманом нынешних стартов стал леопард Аякс.

# Спортивные соревнования

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