Белорусы участвуют в международных студенческих летних играх «Молодость Приморья»

В рамках состязаний разыграют 383 медали в 12 видах спорта. Первые награды уже вручены на церемонии открытия игр. Приглашение принять участие в них наша страна получила во время недавнего визита в Минск главы приморья. По задумке организаторов турнира, он должен стать символом дружбы, мира и единства между молодежью. Вместе с белорусами за победу соревнуются спортсмены из России, Индии, Китая, Узбекистана и КНДР. Каждую сборную ярко и красочно презентовали на сцене Дальневосточного федерального университета.