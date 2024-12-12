Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала

В матче открытия подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с командой Казахстана. Соперники вышли вперед на 7-й минуте. Несмотря на все усилия, на первый перерыв наши парни отправились в роли догоняющих. Вторая треть и вовсе осталась безголевой.

Виталий Пинчук, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Знали, что нужно идти в атаку, стараться больше лезть на ворота и найти какой-то этот грязный гол, чтобы переломить ход игры. Что и смогли сделать. Каждая победа очень важна, потому что один раз оступишься, потом сложно будет забраться уже на вершину по очкам и вообще по всему. Поэтому каждая игра важна, и нужно забирать максимум очков.

Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

В третьем периоде сидел и услышал прямо отчетливо, что кричали «Беларусь!». Очень приятно, конечно, что наши болельщики здесь находятся. Это очень важно для нас. Здорово, когда есть поддержка.

Следующий поединок наша национальная дружина проведет 14 декабря против хозяев льда – команды «России-25». А 15 декабря наши парни сыграют со сборной мира КХЛ. 13 декабря в рамках соревнований состоится турнир по хоккею 3х3.