Белорусы выиграли 7 медалей этапа Мировой серии по параплаванию

В Каире подтвердили высокий класс наши атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата, они завоевали семь наград этапа Мировой серии по плаванию, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала. 3-кратной чемпионкой стала Кристина Ещик, ей не было равных на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также на 100-метровке брассом. Дарья Шешко стала лучшей на стометровке на спине среди юниорок, а также завоевала два серебра на дистанциях 100 метров брассом и 200 комплексным плаванием. Еще одно золото в коллекции Дмитрия Тиханенка, показавшего лучшее время на дистанции 100 метров вольным стилем.