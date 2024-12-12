Результаты белорусов на ЧМ по тяжёлой атлетике в Бахрейне

Пятеро из семи белорусов выступили на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне – пока наши спортсмены остаются без наград, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне в весовой категории до 89 килограммов на помост выходил Юлиан Курлович. В рывке белорус поднял штангу весом 161, а во втором упражнении толкнул 195 килограммов. Общая сумма Курловича позволила ему занять лишь 9 место. А чемпионом мира с результатом 405 килограммов стал представитель Болгарии Карлос Насар. Кроме Курловича, в десятку лучших на чемпионате мира вошла Алиса Щепанова. У белорусов еще будет шанс побороться за места на пьедестале, впереди выступление еще двух спортсменов нашей сборной – Сергея Шаренкова и Дарьи Хейдер.