Сборная Беларуси по хоккею провела вторую тренировку перед Кубком Первого канала

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела уже вторую тренировку в Москве перед Кубком Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир с участием россиян и представителей Казахстана пройдет с 15 по 18 декабря. К нашей сборной уже присоединился Шейн Принс. А вот Максим Городецкий вынужден был покинуть расположение дружины из-за травмы. Его заменит Никита Мытник. Всего в окончательный ростер вошли 28 человек.

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею:

Выспались, отдохнули, где-то добавились, у нас больше скорости Шейн принес. Сразу видно, что человек хочет забивать голы. Все ребята молодые, быстрые, впитывают информацию очень быстро, что тренер им доносит. Поэтому легко, интересно работать с такими ребятами. Вообще, вратарская линия немного расстраивает, потому что и Шостак сломался, не смог поехать, и Кульбаков по своим причинам не смог попасть на кемп. Был шанс для ветерана, игрока нашей Суперлиги, но тоже не получилось. Поэтому тренерский штаб переживает по этому поводу. У нас будет три игры, но надеюсь, что молодые ребята смогут влиться в коллектив, тренировочный процесс и при возможности сыграть в матче.

Дебютный матч белорусы проведут 15 декабря против Казахстана. В пятницу, 16 декабря, пройдет турнир три на три. А завершится Кубок Первого канала дуэлью с россиянами.