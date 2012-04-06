Сборная Беларуси по хоккею провела в Минске последнюю тренировку перед спаррингами с Австрией

По идее, к этому моменту в распоряжении главкома должен быть состав, приближенный к оптимальному. Но, как и неделю назад, большинство легионеров в Минск еще не приехали. У Угарова – травма, у Демагина – таинственная болезнь, Степанов решает какие-то проблемы со здоровьем. А тут еще Стефанович получил повреждение и смотрел тренировку с трибуны с печальным выражением лица. Короче, целый больничный батальон. Хорошо хоть Виталий Коваль явился по расписанию и в прекрасном расположении духа.

Виталий Коваль, сборная Беларуси:

Настроение всегда хорошее, когда приезжаешь сюда, положительные эмоции захлестывают. А что касается сезона, то немного получилось отдохнуть, буквально дней 10. Сейчас нужно хорошо поработать.

Неделю сборная уже отработала, и это видно. На последней минской тренировке больше внимания уделялось деталям: вход в зону, меньшинство-большинство, игра на пятаке.

А еще на «Минск-Арену» проникли продвинутые технологии. Hi-tech был представлен маленьким таким приборчиком, направленным на лед, и присоединенным к нему ноутбуком. Оказалось, это непросто так: к каждому хоккеисту присоединен датчик, приборчик снимает с него показатели, и на экране видно, кто и как работал положенные полтора часа. Показатели эти снимает привлеченный ради такого дела тренер по физподготовке «Динамо» Брэндон Бови. Он и сдает затем филонящих Кари Хейккиля. Так что Бови сейчас – важный человек. Недаром Коваль только с ним на тренировке и общался.

Виталий Коваль, сборная Беларуси:

Он контролирует наше физическое состояние, поэтому мы обсудили с ним пару вопросов по подготовке. Но это немного, придется с ним поплотнее пообщаться в ближайшем месяце.

Пока до чемпионата мира далеко и напряжение в команде не ощущается. Все больше шутки-прибаутки в ходу. Вот, например, вернулись в сборную традиции, заложенные еще Хэнлоном: на стекло ограждения были приклеены фотографии Кулакова и Павловича. А под ними надписи. И хоть они не предназначались для посторонних глаз, мы все равно смогли прочитать.

Под Павловичем написано «Лучший работник недели». Под Кулаковым – «Король углов». Последняя характеристика – не сказать, чтобы лестная. Недаром Хейккиля много времени посвятил беседе с нападающим: что-то пытался ему втолковать.

Кто на тренировке просто сиял, так это свежеиспеченный чемпион – Дмитрий Мильчаков. Ему-то точно есть чему порадоваться. Ну, хотя бы свежевыбритому подбородку.

Дмитрий Мильчаков, сборная Беларуси:

Минут 15 брился, немного непривычно.

Отошел ли от празднования? Да особо и попраздновать не получилось, потому что на следующий день надо было сюда приехать. Так что все спокойно прошло.

Настроение, конечно, сейчас приподнятое, но уже ставлю себе новые цели – попасть в состав.

В состав на Филлах Дима не попал. Возможно, тренеры просто дали ему время отдохнуть от непростых матчей плей-офф. Зато поехал в Австрию Роман Граборенко, присоединившийся к команде лишь вечером в среду, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Но, вообще-то, все еще получат шанс, ведь до чемпионата мира целый месяц и куча матчей.

Виталий Коваль, сборная Беларуси:

Получилось, что, действительно, большой отрезок времени. Нужно просто правильно подготовиться. Я думаю, что все эти игры нужны, они принесут пользу.

Первый же матч с австрийцами завершился. Его результат сообщить, к сожалению, не успеваем. Что ж, смотрите новости спорта на СТВ – расскажем все в них.