Главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею огласил состав команды на чемпионат мира в первом дивизионе

О последних домашних спаррингах с «Лидой» мы сообщали неделю назад. Впереди у команды еще два товарищеских матча: 7 и 8 апреля против словацких сверстников.

Потом сборная отправится уже в Секешфехервар. Расписание турнира – ниже. Ключевыми, видимо, для наших ребят будут матчи с хозяевами турнира, венграми, и в последний день – с казахами. Впрочем, группа удивительно ровная, и бой способны дать все.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Все игры будут очень серьезные, никто не будет дарить очки, все будут биться, биться ради победы. Команды с постсоветского пространства, такие как Казахстан, Украина хорошие. Ребята из Казахстана имели опыт игры в МХЛ, как в группе А, так и в группе В.

С венграми мы играли, видели их. Не знаю, будет у них усиление или нет. В Польше мы с ними играли. Там был очень хороший вратарь, рослый. Я знаю, что он уже работает под канадскую лигу.

Проходных матчей не будет. Надо выкладываться все 60 минут. Это однозначно.

Накануне выезда Михаил Васильев определился с составом. В основном сюрпризов в нем нет. Разве что отказался тренер от услуг легионера Артема Раевского, зато привлек нападающего «Юности» Ивана Дунченко.

В ростер попало два вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Костяк составили игроки базовой команды сборной «Раубичи», сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Если же проанализировать по клубной принадлежности, то большинство игроков – выходцы из школы «Юности». Среди тех, кто лучше знаком широкой публике, – Виталий Вальков, в этом сезоне выступавший в основе «Могилева». Опыт же выступления на подобных турнирах имеют трое: в прошлом году в Марибор ездили Лисовец, Желнеровский и Гаврус.

11 апреля (13:30) Польша – Беларусь

12 апреля (17:00) Беларусь – Австрия

14 апреля (20:30) Беларусь – Венгрия

15 апреля (17:00) Беларусь – Украина

17 апреля (17:00) Казахстан – Беларусь

Вратари

Глеб Агеев («Раубичи»)

Михаил Карнаухов («Динамо-Шинник»)

Защитники

Никита Мицкевич («Раубичи»)

Артем Яцкевич («Раубичи»)

Никита Волес («Раубичи»)

Кристиан Хенкель («Юность»)

Роман Дюков («Юность»)

Евгений Лисовец («Динамо-Шинник»)

Никита Крыскин («Дизель»)

Нападающие

Александр Каракулько («Раубичи»)

Владислав Журавлев («Раубичи»)

Валерий Кубраков («Раубичи»)

Дмитрий Желнеровский («Раубичи»)

Олег Буяк («Раубичи»)

Алексей Шантыка («Раубичи»)

Никита Пришивалко («Раубичи»)

Александр Коголев («Юность»)

Иван Дунченко («Юность»)

Максим Вальков («Юность»)

Виталий Вальков («Могилев»)

Егор Воронов («Могилев»)

Артур Гаврус («Оуэн Саунд Аттак»)