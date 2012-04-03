Дарья Домрачева – победительница спринтерской гонки на Открытом кубке России по биатлону на приз губернатора Тюменской области

Белоруска Дарья Домрачева и россиянин Тимофей Лапшин стали победителями спринтерских гонок на Открытом кубке России по биатлону на приз губернатора Тюменской области.

С одним промахом в стрельбе стоя Домрачева на 28,9 секунды опередила норвежку Синневе Сулемдал, третье время у россиянки Анастасии Загоруйко.

На трассу участницы вышли в траурных повязках в память о пассажирах, погибших 2 апреля во время крушения самолета.

Завершит сезон Дарья Домрачева Гонкой чемпионов в Москве 7 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».